Medicana Sivas'ta Genel Müdür değişikliği

Osman Kara'ya devretti.

Ersan Biçkioğlu yapılan görev değişikliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “2015 yılından itibaren Medicana Sivas Hastanesi'nde genel müdür yardımcılığı ardından genel müdürlük görevini yürütmek, Sivas ve bölgesinde yaşayan insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçekli yapılan yatırımların yönetim sürecinde olmak gurur verici oldu. Göreve başladıktan sonra hekim ve tıbbi cihaz parkurunu, kapasiteyi yaklaşık 3 kat büyütmüş olduk. Bugüne kadar bu süreçte birlikte çalıştığımız şehir bürokrasisine, sivil toplum kuruluşlarına, hasta odaklı hizmet yarışında önde koşan hastane yöneticilerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza ve Sivas halkına kattıkları değerden dolayı teşekkür ederim. Osman Bey'in Medicana Sivas Hastanesi'nin hizmet çeşitliliğine ve kalitesine son derece katkı sağlayacağını düşünüyor tüm kalbimle başarılar diliyorum” dedi.

“İstanbul'da ki yeni görevinde başarılar diliyorum”

Medicana Sivas Hastanesi yeni Genel Müdürü Dr. Osman Kara, Ersan Biçkioğlu'na İstanbul'da ki yeni görevinde başarılar dilediğini belirterek,“ Ersan Bey yıllardır Sivas Medicana Hastanesi'nin değerli bir yöneticisi olarak hastaneye önemli kazanımlar sağlamış. Sivas ve bölgesine kaliteli, uluslararası düzeyde hizmet vermesinde büyük emek harcamış. Kendisine İstanbul'da ki yeni görevinde başarılar diliyorum. Medicana Sivas Hastanesi hasta odaklı düşünce yapısı ile Sivas ve bölgenin hizmetini karşılamak için tüm alanlarda kalitesini, kadrosunu, cihaz parkurunu her geçen gün artırarak dijital ve teknolojik değişime öncülük ederek yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.