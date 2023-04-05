Mega projede sona gelindi, kente birçok alanda katkı sağlayacak

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve yakın zamanda açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı beraberinde birçok ekonomik katkıyı da berberinde getirecek. Ankara-Sivas arasını 2 saatlik bir süreye düşürecek bu proje sanayiden ekonomiye, eğitimden kültürel aktivitelere kadar iki şehir arasında adeta köprü vazifesi görecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, yaptığı açıklamada düşünüldüğünün aksine Ankara ve çevre illerden Sivas'a daha büyük bir insan akışı olacağını söyledi.

“Bu proje bizleri heyecanlandırıyor”

STSO Başkanı Özdemir, Sivas için Cumhuriyet tarihinde en yüksek yatırımlı projenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Sivas'ımıza Cumhuriyet tarihinde yapılmış olan en yüksek yatırımı olan Yüksek Hızlı Trenin gelmesi gerçekten bizleri de heyecanlandırıyor. Buna hazırlık yapmak içinde elimizden ne geliyorsa tüm imkanları seferber etmek istiyoruz. Bizim de aldığımız bilgilere göre beklentimiz Nisan ayı içerisinde Yüksek Hızlı Trenimize (YHT) kavuşacağız. Bizim için YHT projesinin ne kadar sürede yapıldığı ilgilendiriyor. Biz bundan sonra YHT'nin Sivas'a ne zaman ulaştığı ve ulaştıktan sonra ekonomik ve sosyal anlamda ne katkı sağladığını düşünmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız öncelikle Ankara'da ki hemşerilerimizi Sivas'a davet etmememiz gereken insanları biran evvel Sivas'a gelmelerini sağlamak için bazı programlar ve aktiviteler yapmak istiyoruz. Bu arada Sivas'ın da YHT'nin gelişine hazırlıklı olması için esnafımızla ve halkımızla beraber neler yapılması gerektiğimizi ortak akıl çerçevesinde çalışma yapma arzumuz ve gayretimiz var” şeklinde konuştu.

“Kolay ulaşım yatırımcıya cazip gelecek”

STSO Başkanı Özdemir, kolay ulaşımın Sivas'a davet ettikleri yatırımcılara cazip geleceğini söyleyerek, “Bazı insanlar Yüksek Hızlı Tren geldiğinde Sivas'tan Ankara'ya bir akış olacağını düşünüyorlar. Elbette bir akış olacak fakat bunun oranı çok önemli. Bu hattın bir ucunda 350 binlik bir nüfus var. Öbür hattında ise çevresiyle beraber yaklaşık 10 milyonluk bir nüfus var. Diğer illerden aldığımız bilgilere göre çoktan aza doğru bir akış olacağı aşikar. Konya'dan ve Eskişehir'den de böyle olduğunu biliyoruz. Daha çok büyük şehirden küçük şehre akmış olduğunu biliyoruz. Bir kere bu konuda halkımız asla bir kaygı duymasın çünkü biz duymuyoruz. Buraya yatırımcı, sosyal, eğitim, kültürel ve ekonomik anlamda çok büyük bir katkı olacağının farkındayız. En basit bir örnekle şehrimizde iki tane üniversitemiz var. Belki Ankara'da ki büyük üniversitelerden bizim üniversitelerimize ders verme amacı ile hocalarımızı getirme imkanı bulacağız. Kültürel etkileşim anlamında Ankara'daki insanların buraya kolay ulaşmasını sağlayacağız. Yatırım yapmak isteyen insanlarımızın Sivas'ın Ankara'dan çok farklı olmadığına ve mesafenin 2 saatlik bir süre olmasından mütevellit kolay ulaşımın yatırımcıyı buranın cazip bir bölge ve merkez olduğu düşüncesini oluşturacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.