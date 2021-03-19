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Mehter ruhu genç kuşaklara aktarılacak

Sivas’ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı ve Kangal Belediyesi tarafından kuruluş ve dirilişin ruhunun yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılabilmesi için Mehter-i Kangal Takımı oluşturuldu.

Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı ve Kangal Belediyesi tarafından kuruluş ve dirilişin ruhunun yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılabilmesi için Mehter-i Kangal Takımı oluşturuldu.


Sivas Valiliği tarafından 700 fikir 700 proje kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerlerini özümseyerek ortak tarih bilinci kazanmalarının sağlanması amacıyla, tarihin ve kültürel mirasların önemli unsurlarından olan Mehteran Takımı çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Sivas'ın Kangal ilçesinde de kaymakamlık ve belediye iş birliği ile Mehter-i Kangal isimli bir mehter takımı oluşturuldu.

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