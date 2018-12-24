Mektuplarını PTT müdürünün elinden aldılar

Sivas'ta okumaya yazmayı öğrenen minik öğrenciler, sınıf arkadaşlarının kendilerine yazdıkları mektupları PTT müdürünün elinden aldılar.

Sivas'ta Namık Kemal İlköğretim Okulu 1-D sınıfında okuma yazmayı öğrenen minik öğrenciler, geçtiğimiz hafta sınıf arkadaşlarına yazdıkları mektuplarını PTT şubesine giderek postalamıştı. Minikler sınıf arkadaşlarının kendilerine yazdıkları mektuplar bugün Sivas PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak ve postacıların ellerinden aldılar. PTT Başmüdürü Kavak, çocuklara çeşitli hediyelerde takdim etti. Minikler mektuplarını teslim alırken hep bir ağızdan “Bak postacı geliyor” türküsünü okudu.

PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak, mektup ve filateli kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtip, “Geçmişte tek haberleşme aracı olan mektup zaman içinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak yerini elektronik postaya ve diğer iletişim araçlarına bırakmış olsa da önceki kuşakların hafızalarında bir kültür olarak yaşamaktadır. Bu kültürün genç kuşaklara aktarılarak sürdürülmesi için PTT'nin sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri kapsamında ilköğretim çağında ki öğrencilerimize mektup kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.