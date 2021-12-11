Melek Reşit Hanım'ın ismi bu meydanda yaşatılacak

Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin de kurucusu olan Melek Reşit Hanım'ın ismi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan bir meydana verildi.

Sivas Belediyesi tarafından meydanda basın açıklaması düzenlendi. Programa, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Salih Ayhan, siyasi partilerin, STK'ların, Belediye ve İl Genel Meclisi ve bazı derneklerin kadın temsilci katıldı.

Melek Reşit Hanım İtilaf Devletleri'nin Anadolu'daki işgallerine karşı halkın verdiği kurtuluş mücadelesinin örgütlenmesinde rol oynayan tarihi bir kişilik olmanın yanı sıra dönemin tek resmî kadın derneği olan "Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük etmiştir.

“Bir değere sahip çıkıyor Sivas''

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, “100 yıl önceki Türk kadınının fedakarlığının bir nişanesi oldu. Sivas vefasını burada göstermiş oldu. Meydan hayırlı uğurlu olsun. Meydandan öte bir değere sahip çıkıyor Sivas. 100 yıl sonra torunları, evlatları bu değerlere sahip çıkıyor. Buda bir şehri erdemli yapmanın en önemli özelliklerinden birisidir'' dedi.

“100 yıl önceki ruhu anlatmak adına ismini verdik''

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Sivas Milli Mücadelenin önemli mihenk taşlarından birisidir. Sadece Sivas Kongresinin toplanarak Milli Mücadeleyi, Sivas Kongresini ulusal bazda ele alınmasında değil kadınıyla erkeğiyle Milli Mücadeleye destek olma noktasında önemli adımların atıldığı noktadan birisidir. Dönemin Valisi Vali Reşit Bey'in hanımı Melek Reşit Hanımda milli mücadeleye destek olmak adına 16 kişilik yönetimden oluşan ve genel merkezi Sivas'ta olan bir dernek kurarak Milli Mücadeleyi Kuva-yi Milliye ruhunu tüm ülke geneline yaymak adına böyle güzel bir girişimde bulunmuştur başarılı olmuştur. Bizde 100 yıl sonra onların yaptığı fedakarlıklara paha biçilemez ama en azından yeni nesillere 100 yıl önceki ruhu anlatmak adına bu güzel meydana Melek Reşit Hanım'ın ismini verdik'' dedi.