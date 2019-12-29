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Mert Hakan'dan transfer açıklaması

Süper Lig lideri DG Sivasspor’da transfer gündeminin önde gelen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe’yi 1-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da transfer gündeminin önde gelen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yandaş, transfer söylentilerine son noktayı koydu. Yandaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


“2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz.”


Diğer yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yandaş'ın üç büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ile adı sıkça anılmıştı.

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