Mert Hakan'dan transfer açıklaması

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da transfer gündeminin önde gelen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yandaş, transfer söylentilerine son noktayı koydu. Yandaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz.”

Diğer yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yandaş'ın üç büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ile adı sıkça anılmıştı.