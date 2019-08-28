Mesleki eğitime katkı sağlayacak

İl Müdürü Savaşçı'ya incelemeleri esnasında Okul Müdürü Recai Gülez ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

İlk olarak okul binasında incelemelerde bulunan İl Müdürü Savaşçı, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Savaşçı, daha sonra pansiyon, spor salonu, yemekhane ve atölye binalarında incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanmasının planlandığını kaydeden İl Müdürü Savaşçı, oldukça geniş bir alanda inşa edilen okulun fiziki olanakları, atölye, donanım ve sunduğu fırsatlarla Sivas'ta mesleki eğitime önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında proje okulu olan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin TOBB ETÜ destekli yabancı dil ağırlıklı eğitim alacaklarının altını çizen İl Müdürü Savaşçı, "Öğrenciler, AR-GE ve Beceri Tasarım atölyelerinde nitelikli eğitim imkanını kavuşurken, başarılı öğrencilere burs verilecek. Ücretsiz servis, yemek ve pansiyon imkanı sunulacak okulumuzda eğitim gören öğrenciler TOBB'a üye firmalarda staj ve iş imkanına sahip olacak. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yüksek eğitime devam etme fırsatı sunulacak öğrencilerimiz aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi uzmanlarıyla ders yapma imkanına sahip olacak. İnşallah, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak okulumuzu eğitim-öğretime açacağız” dedi.