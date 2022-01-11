Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti

Sivas’ta meslektaşları, Bursa’da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.
Sivas'ta meslektaşları, Bursa'da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.
Sivas'ta, Bursa'da göreve gittikleri sırada itfaiye aracının devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 itfaiyeci saygıyla anıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde toplanan itfaiyeciler, saygı duruşunda bulunarak siren çaldılar. Elim bir kaza sonucu ebediyete irtihal eden meslektaşları için Kur'an-ı Kerim okuyan itfaiyeciler dua ederek rahmet dilediler.