Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 5 yaralı

Sivas'ta mevsimlik işçilerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. N.A. yönetimindeki 34 BK 3443 plakalı Opel marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Araçta sürücü ile beraber Ö.A., A.A., M.A., N.A. yaralandı. Kazada yaralananların Hatay'dan Amasya'ya mevsimlik işçi olarak gittiği öğrenildi.