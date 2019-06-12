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Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı

Sivas’ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeği buldu.

Sivas'ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeği buldu.


Jandarma ekipleri tarafından Sivas-Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun valisindeki meyve suyu paketlerinin içerisinde gizlenmiş 177 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi R.K. isimli yolcu gözaltına alındı.

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