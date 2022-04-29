Mezar duvarına çarparak durdu, 3 yaralı

Sivas'ta mezarlığın duvarına çarparak durabilen aracın içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye gire kaza Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yaşandı. Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü binası karşısında gerçekleşen kazada M.K. idaresindeki 58 ACY 736 plakalı Opel marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak mezarlığa girdi. Mezarlık duvarına çarparak duran araçtaki sürücü ile A.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.