İhlas Haber Ajansı

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Mezun oldukları üniversitede hatıra ormanı oluşturdular

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi mezunları Mihmandar Uygulama Oteli bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.


Düzenlenen etkinliğe Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, fakülte personeli, öğrenciler ve mezunlar katıldı.


Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç yaptığı açıklamada “Etkinliğin gerçekleşmesinde bağış yapan ve fidan dikimine katılan herkese teşekkür ederiz. Her fidanın üzerinde bağışçıların isimlerini yazılması sayesinde ormanımız hatıra özelliği kazanmış oldu” dedi.


Yaklaşık 100 adet fidanın dikildiği bölgede “Turizm Fakültesi Mezunları Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

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