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Mezuniyet töreninde sürpriz evlenme teklifi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni ilginç bir evlenme teklifine sahne oldu.


Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Alaaddin Keykubat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde geçtiğimiz yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, kız arkadaşı Edanur Kurşun'a sahnede evlenme teklifinde bulundu. Genç kızın şaşkına döndüğü evlenme teklifi salondan büyük alkış aldı. Sahneye gelerek töreni izleyenlere yönelik kısa bir konuşma yapan Çetin, daha sonra “Ablamın kardeşi, anne-babamın kızı, benim de eşim olur musun?” şeklinde teklifte bulundu. Dizlerinin üzerine çöken Çetin, cebindeki yüzüğü çıkararak kız arkadaşı Edanur Kurşun'a uzattı. Teklif karşısında şoke olan ve elleri titreyen Kurşun, gözyaşlarına hâkim olamadı. Evlilik teklifine, mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları alkış ve ıslıklarla destek verdi. Genç kızın evlilik teklifine büyük bir coşkuyla “Evet!” diyerek cevap verdi.

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