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Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezuniyet töreni ilginç bir evlenme teklifine ev sahipliği yaptı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi mezuniyet töreni ilginç bir evlenme teklifine ev sahipliği yaptı. Fakültede Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Suna Arslan (25), diplomasını almak için sahneye çıktığında hayatının sürprizi ile karşılaştı. Arslan'ın elektrik bölümü mezunu arkadaşı Uğur Çelik (29), elindeki çiçeklerle sahneye çıkarak Arslan'a evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Arslan teklifi kabul etti. Arslan yaptığı açıklamada teklifi hiç beklemediğini, büyük sürpriz yaşadığını belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.

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