İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP, Çuhadaroğlu'nu listesinden çıkarttı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas’ın MHP’li Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nu başkanlar listesinden çıkarttıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas'ın MHP'li Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu başkanlar listesinden çıkarttıklarını duyurdu.


Durmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi. Çuhadaroğlu'nun MHP'li başkanlar listesinden çıkartılmasının nedeni hakkında bilgi verilmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.