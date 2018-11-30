MHP Gürün Belediye Başkanı Çiftçi yeniden aday gösterildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tekrar belediye başkanlığına aday gösterildi.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Gürün Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı için resmi başvurusunu MHP genel merkezine yaptı. Tek aday adayı olarak başvuru yapan Çiftçi'nin aday adaylığı kabul edilerek başkanlık için tekrar aday gösterildi.

Başkan Çiftçi, adaylık başvurusuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Hemşehrilerimizin takdiriyle belediye başkanlığı görevine gelişimizin üzerinden 4,5 yıl geçti. Bu ulvi görevi yerine getirirken her zaman ve her şekilde hemşehrilerimizin yanında olmayı ilke edindik. Görevimizi ifa ederken hiç kimseyi ayırmadan, adalet ve hakkaniyetle hizmet etmeye özen gösterdik. Artık yeni bir seçim döneminin başlangıcındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir Gürün bırakmak için inşallah yine el ele verecek ve hep birlikte ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Üç hilalin bayrağını inşallah Gürün'de dalgalandırmaya devam edeceğiz. Şimdiden 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ülkemize, Sivas'ımıza ve Gürün'ümüze hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Adaylık başvurusunu kabul eden Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Başkan Çiftçi'ye başarılar diledi. Başkan Çiftçi'ye adaylık başvurusu sırasında MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi de eşlik etti.