31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında MHP, Gürün'de seçim bürosu açtı. Seçim bürosu açılışı için düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gürün Belediye Başkanı ve başkan adayı Nami Çiftçi,"İlk gün söylediğimiz gibi, çalışmalarımızda daima şeffaf, dürüst, tarafsız ve insan odaklı yönetim anlayışıyla bugünlere geldik. İnşallah yine sizlerin desteğiyle dik duruşumuzu ve samimiyetimizi koruyarak hizmetimize devam edeceğiz. El ele vererek ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak içinde büyük gayret göstereceğiz." dedi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise yerel seçimlerin Gürün için hayırlı olmasını diledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlara yemek dağıtıldı.

Açılışa MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, MHP Darende İlçe Başkanı Mehmet Altun, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.