MHP Sivas Milletvekili Adayı İlker İpek hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor

sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gittiği yerlerde Sivas'ın öz evladı sloganıyla karşılanan MHP Sivas Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'i, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci'yi ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'ı ziyaret etti.

“İlker İpek, doğma büyüme Sivaslı”

SESOB Başkanı Hakan Demirgil, İlker İpek ve tüm adaylara başarılar dileyerek” Biz, SESOB olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. İlker İpek, doğma büyüme Sivaslı olan, tüm ailesi burada yaşayan tanıdığımız bildiğimiz bir ailenin üyesi. Şehrimizde avukatlık yapıyor. Yani şehri tanıyor, sorunları biliyor. Bizde bu nedenle üyelerimizin sorunlarını kendisine aktardık. Taleplerimizi ilettik. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

MHP Sivas Milletvekili Adayı Av. İlker İpek ise yürüttüğü başarılı çalışmaların devamını dileyerek duygu ve düşünceleri için SESOB Başkanı Hakan Demirgil'e teşekkür etti.

Daha sonra Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci'yi ziyaret eden MHP Sivas Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Av. İlker İpek, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğinin çok önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, “Vatan uğruna canlarını hiçe sayan, vücutlarını hiçe sayan uzuvlarını kaybeden kahramanlarımızın adı şüphesiz derneğimiz sayesinde yaşatılıyor. Başkanımıza ve yönetimine çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Her zaman derneğimizin, ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve yönetimini de ziyaret eden MHP Sivas Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, çiftçilerin sorunlarını, talep ve beklentilerini yakından bildiklerini ifade ederek üretimin önemine değindi.

Oda Başkanı Çetindağ, Av. İlker İpek'e teşekkür ederek, “Sivas'ta yaşayan, hem şehrin hem de çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını yakından bilen İlker İpek beye seçimlerde başarılar diliyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.