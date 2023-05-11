MHP Sivas milletvekili adayı İpek: “Bize görev verilmesi halinde hemşerilerimin sesi olacağız”

İlker İpek, gece gündüz halkla bütünleşmeye devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2. Sıra Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, il merkezi, ilçeler, köyler başta olmak üzere şehirde adım atılmadık yer bırakmıyor. Gittiği yerlerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan İlker İpek, beyefendi kişiliği ile her kesimden takdir topluyor.

Seçime günler kala çalışmalarına hız kazandıran İpek, Sivas'ın Akıncılar ve Suşehri ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Akıncılar ilçesinde Çarşamba Pazarında esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen İlker İpek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemini anlattı.

İpek, Cumhurbaşkanlığı'nda Recep Tayyip Erdoğan'a, Milletvekilliği seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek istedi. İlçe esnaflarını da ziyaret eden İpek, hayırlı ve bol kazançlar diledi. Daha sonra Suşehri ilçesi Sanayi Sitesini ziyaret eden İlker İpek, esnafların talep ve beklentilerini dinledi.

Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan İpek, " Bize görev verilmesi halinde hemşerilerimin sesi olacağız. Talep ve beklentilerinizi yakinen biliyorum. Bu sorunların çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. TBMM'de sizlerin sesi olabilmek için oylarınıza talibim" dedi.