MHP Sivas Milletvekili adayı İpek: “ Halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin yanındayız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas'ta seçim startını verdi. Binlerce araçtan oluşan konvoyla şehre giren MHP Sivas Milletvekili adaylarını, vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas İl ve Merkez İlçe Başkanlıkları tarafından Sevdamız Sivas, Sevdamız Türkiye Zafere Yürüyüş Konvoyu düzenledi. Sivas Bölge Trafik önünden şehre giriş yapan yaklaşık bin 800 araçlık konvoy şehirde MHP'nin gövde gösterisine dönüştü. Binlerce partili araçlarla şehir merkezinde tur attı. Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları ile araçlardan sarkan partililer sloganlar atarak şehir merkezinde gövde gösterisi yaptı. Konvoyun ön sıralarında yer alan MHP milletvekili adaylarından Av. İlker İpek, vatandaşları selamladı.

MHP Sivas Milletvekili Adayı İlker İpek, yaklaşık bin 800 araçtan oluşan konvoy ile şehre giriş yaptıklarını belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisine halkımızın teveccühü artarak devam ediyor. Halkımız konvoyumuza yoğun ilgi gösterdi, bizleri bağrına bastı. Aday adaylığı sürecinden itibaren teşkilatlarımızla sahadayız. Halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin yanındayız ve talep ve beklentilerini dinliyoruz” diye konuştu.