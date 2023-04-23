MHP Sivas milletvekili adayı İpek, hastanelerdeki çocukları unutmadı

Sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile hastanelerde tedavi gören çocukları ziyaret etti. İpek, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla vakit geçirdi.

Sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, bayramın ikinci gününü de yoğun geçirdi. Kent merkezinde Sivaslılarla bayramlaşan İpek'e vatandaşlardan tam destek geldi. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Numune Hastanesi Pediatri bölümünde tedavi gören çocuk hastaları ve ailelerini ziyaret eden İlker İpek, burada çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla vakit geçirdi. İpek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayarak, acil şifalar diledi. İpek ve beraberindekiler daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Burada depremzede vatandaşlarla sohbet eden İpek, bayramlarını tebrik etti.