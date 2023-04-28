MHP Sivas milletvekili adayı İpek: "Şehrimizin tamamını 6. Bölge Teşvik çerçevesine aldırırsak işsizlik tamamen bitecek"

Sıra Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, TÜRASAŞ ve bağlı birimleri ziyaret etti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere günler kala çalışmalarını aralıksız sürdüren MHP Sivas 2. sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte TURASAŞ Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Tecer'i ziyaret etti.

TÜRASAŞ'ın şehir ekonomisi ve istihdam için son derece önemli olduğunu ifade eden Av. İlker İpek, “Eski adıyla TÜDEMSAŞ yeni adıyla TÜRASAŞ şehrimiz için son derece önemli bir kuruluş. Bu yapı içerisine lokomotiflerin bojilerini üretecek fabrikada açılacak ve istihdam anlamında şehrimizde ciddi bir açığı kapatacaktır. TÜRASAŞ'ı eski canlı günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Sivas'ta istihdam konusunda ciddi gelişmeler olduğunu belirten Av. İlker İpek, “Özellikle OSB'lerimiz ciddi istihdam sağlıyor. Eğer şehrimizin tamamını 6. Bölge Teşvik çerçevesine aldırırsak işsizlik tamamen bitecek. Ancak şehrimizle özdeşleşen eski adıyla TÜDEMSAŞ ve Demir Çelik Fabrikaları ayrı bir öneme sahip. Demir Çelik Fabrikasında yalanan sorunun çözümü için Ahmet Özyürek vekilimizle çalışacağız. TÜRASAŞ'ı da yeni birimlerle büyüterek istihdamın önemli merkezlerinden birine dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Sivas'ta Milliyetçi Hareket Partisine olan yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden İpek, “Halkımız her yerde bizlere teveccüh gösteriyor. Bizlerin tek derdi Sivas. Makam mevki peşinde değiliz. Halkımıza ve şehrimize hizmet etmek için yollara düştük. Şehrimizi karış karış geziyoruz. Sorun ve sıkıntıları not ediyoruz. Halkımızın taleplerini ilgili yerlerle paylaşıyoruz. İnşallah Sivas 3 Hilal'e 3 vekil verecek ve Cumhur İttifakını şehrimizde en güçlü şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.