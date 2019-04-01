MHP'den Sivas'ta tarihi rekor

Sivas'ta ilçelerin çoğunda belediye başkanlığı seçimlerini MHP'li adaylar kazandı.

Sivas'ta gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde merkez ilçenin dışındaki 16 ilçenin 7'sinde MHP'li adaylar kazandı. 7 Beldenin 3'ünü yine MHP'nin gösterdiği adaylar kazandı. MHP Sivas'ta elde ettiği başarıyla tarihi bir rekora da imza atmış oldu. Aynı zamanda MHP'nin İmranlı, Gemerek ve Altınyayla ilçesinde gösterdiği adaylar ise seçimleri küçük farklarla kaybetti. 17 farkla seçimin kaybedildiği Gemerek ilçesinde MHP'li yöneticiler seçim sonuçlarına itiraz edip, oyların yeniden sayılması talebinde bulundu.

Sivas'ta elde edilen tarihi rekorla ilgili açılma yapan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yerel seçimlerin ülkemize, milletimize ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını cenabı haktan diliyorum. İnşallah bu sonuçlar hayırlara vesile olur. Cumhur İttifakı sonuçları da yüzde 52 bandının üzerinde çıktı. Ülkemizin bekası içinde bu çok önemliydi. Bundan dolayı da mutluyuz. Bu sonucun da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hedef 16 ilçe

Bir çok ilçede küçük farklarla seçimi kaybettiklerini belirten Özyürek, “15 ilçe belediye başkanlığını da kazanabilirdik. Gemerek, İmranlı ve Altınyayla ilçelerini çok küçük farlarla kaybettik. 14'te 14 yapabilirdik. Bu sonuçta hayırlı olsun. Sivaslı hemşehrilerimizden Rabbim razı olsun. 7 ilçemizi 3 beldemizi bize verdiler. İnşallah bizde belediyeciliğin nasıl yapıldığını, hizmetin nasıl yapıldığını, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ayrı tutmadan, bir araya toplayıp, birleştirici olarak, iyi projelere imza atarak hem Sivas'a, hem de Sivaslı hemşehrilerimize MHP'nin belediyecilikteki başarısını göstereceğiz. Hem de bir sonraki seçimde 16 ilçenin 16'sını da kazanmanın gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.