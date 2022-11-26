Milletvekili Özyürek: “HDP demek PKK demek”

Sivas'ta mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Özyürek, “HDP demek PKK demek” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek muhtarlarla bir araya geldi. Kentte bulunan bir kafe restoranda düzenlenen programda konuşan Özyürek, “Hain PKK, PYD ve bütün terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız” dedi.

Milletvekili Ahmet Özyürek, “Bizim topraklarımıza geçerek askerimizi, polisimiz, öğretmenlerimizi sivil vatandaşlarımızı hatta hainler kundaktaki bebeğimizi şehit ediyorlar. Biz de diyoruz ki Irak, Suriye ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı bir tedbir alalım. Ne yapalım? Türkiye Büyük Millet Meclisine bir tezkere getirelim. Tezkere geldiği zaman diyorsunuz ki ‘Türk Silahlı Kuvvetlerine siz tehdidi gördüğünüz anda PKK, PYD veya herhangi bir terör örgütünü sınır güvenliğini ihlal ettiğini gördüğünüzde biz size yetki veriyoruz' ne yetkisi veriyorsun, sınır ötesine operasyon yapma yetkisi veriyorsun. Ve ‘terörün kökünü kurutacaksınız' diyorsunuz. Bunun içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine tezkere geliyor. Geldiği zaman orda siyası partilerden HDP'nin hayır diyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Niye HDP demek PKK demek. Ama hiç ummadığınız bir yerde CHP'de bununla beraber olunca HDP ve CHP beraber olmuş oluyor. Arkasından diğer partilerde kuyruğa giriyorlar. Güya oraya göstermelik bir siyası partide 2 tane milletvekilini koyarak güya teskereye evet demiş oluyor. Senin 38 tane vekilin olacak hepsi orada olmayacak ‘ben tezkereye evet dedim' diyeceksin orada 2 tane vekil bırakıp gideceksin. Kimse buna inanmaz. Bu operasyonların yapılması için Cumhur İttifakının Milletvekilleri evet dediler. Kardeşim artık ben askerimin, polisimizi ve çocuklarımızı şehit ettirmeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerine yetkiyi veriyoruz. Evet diyoruz” diye konuştu.

“2023 yılında yapılacak ilk genel seçimde asil Türk milleti o sandığa sizi gömecek”

2023 yılında yapılacak ilk genel seçimde Sivas'ın yiğitleri ve asil Türk milleti o sandığa sizi gömecek diyen Özyürek, “Tezkere geçecek hain PKK ,PYD ve bütün terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız diyoruz. Peki diğerleri hayır dediğinde ne oldu biliyor musunuz? Kime evet dediler biliyor musunuz? Bu PKK'ya PYD'ye bütün terör örgütlerine kim silah desteği veriyor? Amerika Birleşik Devletleri veriyor ve Avrupa'dan destek alıyor. Şimdi düşünüyoruz Avrupa ve Amerika bunlara destek veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve HDP'liler ve diğer partililere ne demek lazım. Demek ki bunlar nerden talimat alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile beraber yani içerdeki ve dışarıdaki iş birlikçiler kapalı kapılar arkasında kimlerin kirli ittifak yaptığını hep beraber şimdi gördük mü. Biliyoruz bunu da. O zaman bizde diyoruz ki kusura bakmayın HDP'sine de CHP'sine de ve diğerlerine de bu vatanı bu bayrağı Allah'ın izniyle okunacak ezanımızı sizlere emanet etmeyeceğiz. 2023 de yapılacak ilk genel seçimde Sivas'ın yiğitleri ve asil Türk milleti o sandığa sizi gömecek inşallah” şeklinde konuştu.

Milletvekili Özyürek konuşmanın ardından muhtarların isteklerini aldı. Ardından program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.