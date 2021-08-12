Milletvekili Özyürek: “Sivas'tan göçü önleyene kadar mücadele edeceğiz”

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'tan göçü önleyene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Gürün ilçesini ziyaret etti. Özyürek, düzenlenen kahvaltı programında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Özyürek programda yaptığı açıklamada, “ Tek tek dolaşarak muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla ve çiftçilerimizle bir araya gelerek dertlerini problemlerini dinleyerek notlar alıyoruz. Onların problemlerini çözmek içinde mücadele ediyoruz. Durmayacağız çalışacağız. Ne zamana kadar Sivas'tan göçü önleyene kadar mücadele edeceğiz. İstihdam yaratacağız. Gençlerimiz Üniversiteyi bitirince başka şehirlere gitmeyecek. Sivas'ta Güründe istihdam oluşturduğumuzda herkes burada kalacak. Biz diyoruz ki geçmişten bugüne kadar Sivas'a Gürün'ümüze diğer ilçelerimize faydalı olan bakanlık yapmış milletvekilliği yapmış bürokraside çalışmış bütün herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir olacağız, birlikte olacağız. Yüreğini ortaya koyan cesareti olan milli değerlere önem veren Allah rızası için mücadele eden ve Sivas'a sahip çıkan insanlara hep beraber sahip çıkalım” dedi.

Kahvaltı programından sonra Özyürek, esnafları gezerek sorun ve talepleri dinledi. Son olarak Özyürek, Gürün Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliğini 'de ziyaret etti.