Milli Eğitim HEDEF' ini koydu

Sivas Valiliği himayesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi için tanıtım programı düzenlendi. Sivas Valiliği ek bina konferans salonunda gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Vali Yardımcıları Şakir Öner Öztürk, Kadir Algın, Adem Taşpınar, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, ilçe kaymakamları, kurum il müdürleri, ilçe millî eğitim müdürleri, kurum idarecileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda HEDEF Projesi tanıtım videosu gösterime sunuldu.

“Eğitim ve öğretim yatırımları daima önceliğimiz”

Vali Dr. Yılmaz Şimşek, eğitim ve öğretim yatırımlarının daima öncelikleri olduğunu belirterek, “Ailede başlayan ve okullarımızla formal bir nitelik kazanan eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı şekilde ilerlemesi için atılacak her adım daima önceliğimizdir. HEDEF Projesi de bu amaca binaen hazırlanmıştır. Bu proje ile öğrencilerimizi ve okullarımızı kendi koşullarında, doğasına uygun olarak, karşılaştırmadan değerlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızı yetiştirirken yarış eksenli bir bakış açısından uzaklaşarak hem kişilik gelişimlerini desteklemeyi hem de başarılarını yükseltmeyi amaçlamaktayız” dedi.

“HEDEF Projesi 2023 yılı hedeflerine katkı sağlayacak”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, HEDEF Projesinin 2023 yılı hedeflerine katkı sağlayacağını söyleyerek, “Sivas'a eğitimi önceleyen bir anlayışla hizmet ettiklerine vurgu yaparak, eğitim camiası adına yapılacak her çalışmanın destekçisi olduklarını söyledi. Büyük bir titizlik ve özenle hazırlanan HEDEF Projesinin Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve geleceğine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirten Bilgin, hem öğrencilerin başarısını artıracak, hem de ülkenin geleceğine katkı sağlayacak HEDEF Projesinin hazırlanmasında emeği olan tüm öğretmenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Akranlarıyla değil dünleriyle yarıştırmaya çalışıyoruz”

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, yürütülen projede öğrencileri akranlarıyla yarıştırmayı değil dünüyle yarıştırmaya çalıştıklarını söyleyerek, “HEDEF Projesi ile öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Biz öğrencilerimizin görsel, işitsel, bilişsel ve zihinsel becerilerini geliştirerek bu hayatta kendileriyle var olmalarını arzuluyoruz. Biz bu projelerle öğrencilerimizi akranlarıyla yarıştırmayı değil dünüyle yarıştırmaya çalışıyoruz. HEDEF Projesi ile her öğrencimizin kendi motifiyle yer aldığı bir eğitim bestesi amaçlıyoruz. Tabi ki bu projeleri öğretmen ve okul idarecilerimizle uygulayacağız. Sahanın kahramanı onlar. Biz hangi projeyi ortaya koyarsak koyalım, sahada karşılık bulmadığı sürece, öğretmenin inancı, şevki, katkısı, olmadığı müddetçe başarılı olmamız mümkün değildir. Biz tüm projelerimizi hazırlarken öğretmenlerimize de anketler uyguladık, dönütler aldık. Ben inanıyorum ki bu ekiple bu projeyi her sene daha ileriye mottosuyla daha ileriye götüreceğiz ve başaracağız” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş tarafından HEDEF Projesinin tüm yönleriyle anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Kaş, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda da birçok bileşeni bulunan projenin uygulama usul ve alanları hakkında da bilgiler verdi.