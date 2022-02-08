Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları ele alındı

Sivas Valiliği tarafından hayata geçirilen "Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje" vizyonu kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar değerlendirme toplantısında ele alındı.

Vali Salih Ayhan başkanlığında Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürü Fatih Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli öğretmenler katıldı.

Şube Müdürü Fatih Aydın, toplantıda "Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde yürütülen projeler hakkında sunum yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise bazı projelerin detayları ve planlanan çalışmalar hakkında Ayhan'a bilgi verdi.