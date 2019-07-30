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Milli kaleci Sivas Belediyespor'da

TFF 2.

Lig'de mücadele edecek olan Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivas temsilcisi 25 yaşındaki milli eldiven Hayrullah Akyüz'ü renklerine bağladı.


Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak 1. Lig ekibi Adanaspor'da forma giyen tecrübeli kaleci Hayrullah Mert Akyüz ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Namık Altunsoy'un bizzat istediği 25 yaşındaki başarılı kaleci Akyüz, önceki gün Afyon kampına katılarak çalışmalara başladı.


2014-2015 sezonunda Adanaspor altyapısından Adanaspor A takımına yükselen Hayrullah Mert Akyüz, A2 Milli Takımı ile 2 maça çıkarken, kariyerinde ise 96 maçta kaleyi korudu.

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