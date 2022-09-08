Milli Kayakçılar Sivas'ta hazırlanıyor

Türkiye Kayak Federasyonu 2022-2023 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Millî Takımı'nın tekerlekli kayak ve güç geliştirme ile test ölçüm kampı, 03 Eylül 2022 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde başladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Mihmandar Otelde konaklayan Millî Takım kampüs içerisinde tekerlekli kayak antrenmanları ve koşu antrenmanlarını sürdürüyor. Spor Bilimleri Fakültesi performans laboratuvarında performans testlerine giren sporcular, müsabaka tarihlerine kadar yapılacak antrenmanlar ile hazır hale gelmek istiyor.

Hazırlıklarla ilgili açıklama yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar; “Bugün Kayak Millî Takımı'nın performans testlerini yapıyoruz. Kayak Millî Takımı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında önümüzdeki günlerde protokol imzalanacak. İmzalanan protokol çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi olarak sporcuların performans testlerini ve antrenörlerin eğitimlerini tamamlayacağız. Yeni kurmuş olduğumuz performans laboratuvarlarında Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın ve yönetimimizin emekleri fazla. Böylelikle sayılı birkaç üniversite arasında performans laboratuvarı ile bizde yerimizi aldık. Böylelikle hem Millî Takım hem de ilimizde faaliyet gösteren kulüplerin testlerini burada yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Sportif Genel Koordinatörü Harun Akyol ise; “ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Olimpiyat Takımı ve Genç Fis Takımımızı test, ölçüm ve antrenmanlar için burada eğitime aldık. Buradaki ölçümler doğrultusunda sporcuların verilerini kaydediyoruz. Böylelikle yıllık periyotlarını belirleyip önümüzdeki yarışmalara daha iyi hazırlıyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ki kamp alanları, fitnees salonları, yüzme havuzları ve asfaltları oldukça verimli ve güzel. Bu fırsatı bizlere sunan Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ve Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar'a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.