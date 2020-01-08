Milli Mücadele karargahında tarih dersi

Sivas Kongresi'nin yapıldığı Milli Mücadele karargahı, Kongre Müzesi'nde Tarih dersleri devam ediyor.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Vali Salih Ayhan'ın ilk ders zilini çalmasıyla başlayan İnkılap tarihi derslerine 259 okuldan 9.994 öğrenci katıldı. Bu haftaki derse de Sivas Lisesi öğrencileri ile birlikte Sivas Valisi Salih Vali Ayhan katıldı. Sivas Lisesi öğretmenlerinden Meral Başçıl, İnkılap Tarihi dersi kapsamında Milli Mücadele yılları, kongre süreci ve Cumhuriyet sonrası Türkiye'sini anlattı.

Tarihi kongre binasında gerçekleştirilen bu projenin iyi bir noktaya geldiğini ve bu durumun mutluluk verici olduğunu söyleyen Vali Ayhan, “Şuana kadar kongre binamızı 345 bin 549 kişi ziyaret etti. Cumhuriyetimizin aklı, temel felsefesi olan ve kuruluş hikâyesinin geçtiği bu kongre binamız; Sivaslılar açısından, ülkemiz açısından çok önemlidir. 108 gün boyunca Milli Mücadelemizin karargâhı olmuş bu binada ders dinlemek, ders anlatmak herhalde çok farklı duyguları, anlamları çağrıştırır. İnşallah bu derslerden faydalanan öğrenci sayısını daha da artıracağız. Şuana kadar, 595'i şehrimizden 72 şehir dışından olmak üzere 667 okuldan toplamda 46.690 öğrenci ziyaret ederken, 259 okulumuz yaklaşık 10 bin öğrencimiz ile burada ders almıştır. İnşallah bütün öğrencilerimizin en uğrak yeri, en çok istifade ettiği, en çok beslendiği, tarihe tanık olduğu yer olmasını özellikle istiyorum” dedi.

Tarih bilimine olan ilgisinden bahsederek, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan gelişmelerden de bahseden ve öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Vali Ayhan, “Zamandan sıyrılarak tarihe bakınız. Dönemin şartlarına, konjektörüne iyi bakmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Osmanlının bir bakiyesidir, devamı yani bir ulus devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişten aldığı büyük güçle, birikimle, mirasla yoluna devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizle tüm renkleri yüreğinde barındıran, geçmişten aldığı güçle milli ve manevi değerleriyle geleceğe de her zaman umutla bakan bir millet olacağız ” şeklinde konuştu.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Vali Ayhan, dersin tamamlanmasıyla öğretmen Meral Başçıl'a, Ahmet Necip Günaydın tarafından 2000 yılında kaleme alınan ve Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında yeniden basılan ‘Milli Mücadelede Sivas, 108 Gün' kitabını hediye etti. Vali Ayhan öğrencilerle Atatürk ve Kongre Müzesi önünde, günün anısına hatıra fotoğraf çekindi.