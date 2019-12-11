Milli mücadele yolunu yaya yürüyor

67 yaşındaki emekli dağcı Osman Kemal Ağaoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk'ün İzlerinde Samsun'dan Ankara'ya” olarak adlandırdığı yürüyüşünün son etabını Sivas'tan başlattı.

Sivas kent meydanında da bir süre yürüyen Ağaoğlu, uzun ve zorlu yürüyüşüne başlamadan önce Milli Mücadele Döneminde 4 Eylül Sivas Kongresinin toplandığı kongre binasını da gezmeyi ihmal etmedi.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı binayı gezen Ağaoğlu daha sonra 1919 koşullarında var olan yolların bugünkü hali üzerinde yapılacak olan yürüyüşünün Sivas etabına start verdi. Sivas'tan başlattığı yürüyüşünü sırasıyla; Erzurum, Kayseri, Hacıbektaş, Mucur, Kırşehir, Kaman, Bala, Beynam rotalarıyla devam ederek 27 Aralık'ta Ankara'da Atatürk Seğmenler Parkı'nda son bulduracak. Yaklaşık 16 gün sürecek zorlu yürüyüşte Ağaoğlu, yaklaşık 531 kilometre yol gidecek.

67 yaşındaki emekli dağcı Osman Kemal Ağaoğlu 27 Aralık'ta Ankara'ya varmayı planladığını belirterek, “ Bu yılda 1919'un 100. Yılı anısına grubumuzla Samsun'dan Ankara'ya yürüyelim diye bir düşünce oluştu. Daha önce yürüyen grupların Samsun, Amasya, Çorum ve Kırıkkale üzerinden kestirmeden gelmelerini ben anlamsız buldum. Çünkü Atatürk öyle gelmedi Ankara'ya. Geliş güzergahı bugün herkes tarafından biliniyor. Samsun, Havza, Amasya, Tokat, Sivas'tan, Erzurum'a gidip gelmeler sonra 18 Aralık'ta da Sivas'tan çıkıp Kayseri, Hacıbektaş, Mucur, Kırşehir, Kaman, Bala, Beynam üzerinden Ankara'ya girişi var ki bu da 427 kilometre değil yaklaşık 900 kilometrelik bir yol yapıyor. Yürümesi kolay değil tabii ama Atatürk'ümüz için bu az bile. Kısmet olursa 27 Aralık'ta Ankara'ya gideceğim. Umarım bir sağlık sorunu filan da yaşamam. Soğuğun farkındayım ama donanım iyi. Ayakkabılarım korunaklı eldivenim var. Çok darda kaldığımda kendi topraklarımdayım ben memleketim. Hangi kapıyı çalsak misafir ederler. O yüzden tereddütüm yok. Kaldı ki biz zorlu koşullardan bahsediyoruz, onların yolculuk yaptığı zamandaki koşulları düşünürsek insanın ne zorluyor ya diyesi geliyor. Onlar çok çok daha zor koşullar altında Sivas'tan Ankara'ya ulaştılar. Ben biliyorum ciddi ciddi hastalıklar geçirdiler rahatsızlıklar geçirdiler. Onlar o zorlu koşullarda bunu yaptılarsa ben bu modern çağımızın sağladığı kolaylıklardan yararlanarak bu yolu yürüyeyim ya dedim, yürürüm de herhalde” dedi.