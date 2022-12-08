Milli servet yurt dışına çıkmasın diye eldiven üretiyorlar

Dünyanın sayılı kam mili üretimi yapan sanayi kuruluşlarından biri olan ESTAŞ, Türkiye'nin nitril eldivende dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için pandemiden buyana eldiven üretiyor.

Sivas'ta 1977 yılında kurulan Türkiye'nin ilk eksantrik (kam) mili üreticisi olan ESTAŞ, dünya pazarında bu alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Dev otomobil firmalarına ve Formula pistlerindeki özel performans araçlarına yaptığı kam mili üretimle dikkat çeken firma, çok farklı ürünlerde de ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için ürün yelpazesini geliştiriyor.

Eldivende dışa bağımlı olduğumuzu pandemide anladık

Dünyayı kasıp kavuran pandeminin ilk günlerinde ülkemizde had safhaya ulaşan maske ve eldiven ihtiyacından sonra, bu ürünlere dışa bağımlı olduğumuzu ortaya koydu. Türkiye'de nitril eldiven üretimi yapılmadığını öğrenen firma yetkilileri, kar amacı gütmeden ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için nitril eldiven üretimine başladı. Pandemiden bu yada eldiven üreten firma ithalatçısı olduğumuz bu üründe ülkemizi ihracatçı ülkeler arasına soktu.

Yılda 330 milyon dolar dışarı gidiyordu

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, bu tür eldivenlerin Türkiye'de yıllık 330 milyon dolarlık bir ithalatı olan bir ürün olduğunu söyleyerek, “Şirketimiz özellikle ihracat ve ithalata yönelik ürünlerin yerli ve millileşmesi yönünde oldukça gayret gösteren bir şirket. Bu çerçevede de Covid zamanında da şirketimiz böyle bir eksikliği hissetti ve ilerde de bu tarz sıkıtılar yaşamamak için böyle bir yatırım yaptık. Türkiye'de daha önce üretime geçip kapatan firmalarımız da oldu. Bizde Nitril eldiven üretimine başlamış olduk. Özellikle yerleştirici bir ham malzemesi söz konusu ve Türkiye'de yıllık 330 milyon dolarlık bir ithalatı olan bir ürün. Devlet büyüklerimizin desteğiyle de bu alanda belli bir mesafe alacağız. Bakanlıklarımızın bu konuda ciddi destekleri var ve en nihayetince de ithalatı azaltıcı bir yönünü görüyoruz akabinde de Avrupa'da uzak doğunun hâkimiyetini kıracak şekilde yürümeyi planlıyoruz” dedi.

“Diğer ithal ürünlere göre daha dayanıklı”

Ürettikleri eldivenin diğer ithal ürünlere göre daha dayanıklı olduğunu söylen Mavuş, “Nitril eldivenler enerjik yapıdadır, en önemli özelliği bu. Dolayısıyla lateks protein alerjisi olan insanlar bu eldivenlerden kullanması gerekiyor ve sizi birçok bulaşıcı hastalıktan da koruyucu özelliğe sahip. Türkiye'de de bunu hem tüketici olarak hem de Avrupa'ya lojistik açısından avantaj olarak görüyoruz. Biz belli standartlara göre üretim yapıyoruz. Diğer ithal ürünlere göre hem dayanıklılık konusunda hem de bulaşıcı hastalıklara karşı koruyuculuk noktasında kıyas kabul edilmez bir üstünlüğe sahip. Bunu da kamu kurumlarımızın yerli ve milli ürünleri tercih etmesi durumunda hem kendilerine ispat etmiş olacağız hem de burada daha çok insan çalıştırıp istihdam sağlamış olacağız. Şu anda saatte 10 bin kapasiteli üretimimiz, yanına 4 tane daha üretim hattı eklenebilecek kapasitemiz var. ARGE bölümümüzde de ürünün kalitesini artıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.