Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak, ikinci etabında sona yaklaşıldı

Sivas Belediyesi ihtiyaç duyduğu enerjiyi, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretmek için çalışma başlatmıştı. Güneş enerjisinden elektrik üretilecek toplamda 4 MW kapasiteli tesisin ilk etabını tamamlayarak enerji üretimine başladı. 20 dönümlük araziye kurulan 1 megavat kapasiteli ilk etapta, 3 bin 975 adet yeni nesil monokristal panellerle elektrik üretimine başladı. Panellerden yılda 1 milyon 700 bin kilovat saat elektrik elde ediliyor. 2. etap çalışmalarında sona gelinen GES projesiyle Sivas Belediyesi elektrik giderinden milyonlarca liralık tasarruf sağlamış olacak. 4 MW'lık tesiste 4 bin hanenin ihtiyacına yetecek kadar enerji üretilecek. Projenin 2 MW'lık ikinci etabında ise çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

“Yıllık 2 milyon TL kazanç sağlayacak''

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yola çıktığımızda kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olma yolunda projeler üreteceğimizi dile getirmiştik. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilmek için GES projelerimizi hayata geçiriyoruz. 1. etap çalışmalarımızı tamamladık ve 1 MW'lik GES projemizi bitirdik. 2. etap çalışmalarımızın da sonuna geldik. Birinci etabımız, Belediyemize yıllık 2 milyon TL kazanç sağlayacak. 2 etabımız ise 2 MW'lik bir proje ve Ocak ayında hizmete girmiş olacak. Projemiz tamamlandığı zaman yıllık 6 milyon TL Belediyemizin kasasında kalacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in Sivas ziyaretinde, kendisinden talep ettiğimiz ve destek sözü aldığımız 1 MW'lık diğer GES projemizi ise Bakanlığımız hibe edecek. 8 milyon TL tutarındaki destekle 3. etap GES projemizi Belediyemize kazandırmış olacağız” dedi.

“Daha yaşanabilir bir Sivas için çalışacağız''

2022 yılında 4 MW'lık projenin hayata geçirilmiş olacağını dile getiren Başkan Bilgin, “Burada iki amacımız var. Birincisi kendi enerjimizi kendimiz üreterek enerji giderlerinde tasarruf yapmak. İkincisi ise bu enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla üreterek ülke ekonomimize katkı sağlamak. Dönem sonundaki hedefimiz ise tüm enerjisini kendisi üreten bir belediye olabilmek. İnşallah yapacağımız tasarruf ile artan bütçemizi insan odaklı hizmetlere aktaracağız. Projelerimiz tamamlandığı zaman 22 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız. O bütçeyle de hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren projelere imza atarak daha yaşanabilir bir Sivas için çalışacağız. Ben sonuna yaklaştığımız bu projenin de şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.