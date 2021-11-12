Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvasının şampiyonu belli oldu

Sivas'ta düzenlenen “Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvasında” Çad takımı şampiyon olarak kupa kazandı.

Sivas Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği Tarafından gerçekleştirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvasının” kupa töreni düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde okuyan Senegal, Çad, Afganistan, Fas, gibi 16 ülke takımının katıldığı turnuvada Çad birinciliği elde ederken, tüm ülkelerden öğrencilerin oluşturduğu All Star takımı ikinci ve Senegal de üçüncü oldu.

Üniversite yerleşkesindeki çok amaçlı salonda gerçekleştirilen kupa törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve sporcular katıldı.

Kardeşlik yemeği ile başlayan tören kupa seremonisi ile devam etti. Birinci olan Çad'a kupasını ve hediyelerini SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ikinci All Star takımına Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve üçüncü olan Senegal'e ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç verdi.