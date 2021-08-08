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Minibüs istinat duvarına çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kesikkaş köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. M.Ü yönetimindeki 33 HL 229 plakalı Volkswagen marka minibüs D-100 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çaptı. Kazada araç içerisinde bulunan B.Ü.(23), H.Ü.(2), Ö.F.K.(17), B.K.(38), M.F.K.(12), A.H.K. (10) ve sürücü M.Ü yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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