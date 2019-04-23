Minik Başkan; “Millet Bahçesi” inşaatına hız verin

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in koltuğuna oturup bir süre başkan olan 4. sınıf öğrencisi Muhammet Çağrı Güven, “Millet Bahçesi” inşaatının hızlandırılması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bir süreliğine görevini 4. sınıf öğrencisi Muhammet Çağrı Güven'e devretti.

23 Nisan sabahında Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini kabul eden Başkan Bilgin çocuklarla bir süre sohbet ederek onların merak ettikleri konularda sorularını yanıtladı.

Sivas'ı, insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için 5 yıl boyunca durmadan çalışacaklarını dile getiren Başkan Bilgin, "Hedefimiz; çocuklarımızın, gençlerimizin, engelli ve yaşlılarımızın, toplumun tüm kesimlerinin 'iyi ki ben Sivas'ta yaşıyorum' diyebileceği bir noktaya getirmek olacak. Şehrimizin altyapısını güçlendireceğiz, otopark, trafik ve ulaşım sorunu kalmayacak, daha çok yeşil alan ve park olacak. İnsan odaklı bir şehir haline getireceğiz." dedi.

'Çocuklar için bir projeniz var mı?' sorusu üzerine Başkan Bilgin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin rahatça oyun oynayabilecekleri, spor yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri 10'un üzerinde çocuk kütüphanesi tarzında semt ve gençlik evleri yapacağız. Burada çocuklarımız hoşça vakit geçirebilecekler. Her projemizde çocuklar için özel alanlar oluşturacağız. Anne-babaların çocuklarını güvenle emanet edebileceği mekânlar kuracağız." diye konuştu.

Ardından 4. sınıf öğrencisi Muhammet Çağrı Güven Başkan Bilgin'den makamını devralarak çalışanlara bazı konularda talimatlar verdi.

Tüm çocukların bayramını kutlayan minik başkan Güven, "Tüm okullarda çevre düzenlemesi yapılmasını istiyorum. Eski stadyumun yerine yapılacak olan millet bahçesinin yapının hızlandırılmasını istiyorum. Trafik ve park sorunuyla ilgili, daha çok otopark yapılmasını ve toplu taşıma araçlarının sayılarının artırılmasını istiyorum." dedi.

Program sonrası Başkan Bilgin kendisini ziyarete gelen minik öğrencilere bisiklet hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.