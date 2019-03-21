Minik Efe'nin kedi ile diyaloğu sosyal medyada ilgi çekti

Minik Efe'nin sokakta gördüğü bir kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltin onunla konuşmaya çalışması sosyal medyada ilgi çekti

Sivas'ta yaşayan Eren ve İlknur Gül çifti, 2 yaşındaki oğulları İlker Efe Gül'ün sokakta gördüğü bir kediye sorular sorup onunla arkadaş olmaya çalışmasını görüntüleyip bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hayatı ve doğayı yeni yeni tanıyan minik Efe'nin kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltip ondan cevap beklemesi, takipçiler tarafından beğenildi. Bir çok kişide dikkat çeken bu görüntüyü paylaştı.