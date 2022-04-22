Minik ellerden anlamı büyük yardım

Yavuz Selim İlkokulu 4-A Sınıfı öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri parayı yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu 4-A Sınıfı öğrencileri yardımda bulunmak için harçlıklarından artan paraları sınıflarında ki bir kumbarada biriktirdi. Okul Müdürü Süleyman Öcalan, sınıf öğretmeni ve öğrenciler, kumbarada biriken parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlardı.

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ümit Hüseyin Çelik, öğrenciler ve öğretmenlere Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasının çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.

Gıda Bankasını yerinde gören 4. sınıf öğrencileri, topladıkları para yardımı ile ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayacakları için mutlu olduklarını söylediler.

Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Süleyman Öcalan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla ikinci dönemden itibaren gönüllülük esasıyla bir yardım kampanyası düzenleyip bunu Ramazan ayında teslim etmek istediklerini ifade etti.