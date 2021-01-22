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Minik Gökay son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta arkadaşıyla birlikte oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Gökay son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta arkadaşıyla birlikte oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Gökay son yolculuğuna uğurlandı.


Sivas'ta Merkeze bağlı Olukman köyünde 10 yaşındaki O.D ile 8 yaşındaki Gökay D'nin evde bulunan tüfekle oyun oynadığı esnada tüfek kazara ateş almıştı. Tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden vurulan Gökay D. Sivas Cumhuriyet Üniversitesine kaldırıldı. Gökay D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefat eden Gökay D. bu gün Cuma namazının ardından Olukman köyünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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