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Minik kaçak yolcu, son durakta fark edildi

Sivas’ta oyun oynarken yoldan geçmekte olan halk otobüsüne binen küçük çocuk, son durakta yolcular tarafından fark edildi.

Sivas'ta oyun oynarken yoldan geçmekte olan halk otobüsüne binen küçük çocuk, son durakta yolcular tarafından fark edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezi hattında servis yapan halk otobüsünde gerçekleşti. Otobüsün son durağı olan Sivas'ta şehir merkezinde Dikilitaş mevkisinde otobüsten inen yolcular, arka koltuklarda yalnız bir çocuk olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Çocuk, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde görevli polis memurlarına teslim edildi. Kaybolduğu anlaşılan çocuğu, polisler yaptıkları araştırmada ailesine ulaşarak anne ve babasına teslim etti. Oyunu çocuk şubesinde biten küçük çocuk, bindiği otobüsle bulunduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklaştı.

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