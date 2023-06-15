Minik kalpler mezuniyet heyecanı yaşadı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, “Kaymakamlık olarak yaptığımız en hayırlı çalışmalardan birisi de çocuklarımıza yardımseverlerin destekleriyle yaptığımız ve faaliyete geçirdiğimiz Kur'an kursunda öğrencilerimizin dini eğitim görmeleriydi. Bu yaş grubundaki çocuklara İslam'ın temel değerlerini öğretmek, onları doğru bir şekilde yönlendirmek ve İslami bilgi ve ahlaki değerlerle donatmak amacıyla düzenlenen kurslarımızla gelecek nesiller, İslam'ın öğretilerine uygun bir şekilde yetişecek ve toplumumuzun temel değerlerini yaşatacaktır” dedi.

Baş'ın konuşmasının ardından çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu, ilahi seslendirdi. Daha sonra Baş çocuklara belgelerini takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.

Miniklerin keplerini havaya fırlatmasıyla meziyet töreni sona erdi.