Minik Öğrencilere Kırmızı Düdük

Gemerek Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından Gemerek Anaokulu öğrencilerine kırmızı düdük dağıtılarak öğrencilere trafikte dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Minik öğrencilerden trafik kurallarına uygun olmayan durumlarda düdüklerini çalmaları istendi. Minik öğrenciler polis arabalarına da binerek araçları tanıma fırsatı buldu. Gemerek Emniyet Müdürlüğünce “Kırmızı Düdük” projelerinin devam edeceği vurgulandı.