Minik öğrencileri ısıtan proje

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ‘Isıtan Eller' projesi kapsamında Sivas'ta öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri kendi elleri ile atkı ve bereler ördü. Örülen atkı ve bereler Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Doğanca köyü İlköğretim okulunda eğitim gören miniklere teslim edildi. Minikler kendilerine hediye edilen atkı ve bereler karşısında duydukları mutluluğu, gülücükler saçarak ifade ettiler.