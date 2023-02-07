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Minik Şahin 30 saat sonra sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş’ta adının Şahin olduğu öğrenilen 5 yaşlarındaki çocuk enkazdan30 saat sonra sağ çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta adının Şahin olduğu öğrenilen 5 yaşlarındaki çocuk enkazdan30 saat sonra sağ çıkartıldı.


Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan Serap Apartmanının enkazından 5 yaşlarında adının Şahin olduğu öğrenilen bir çocuk sağ olarak çıkartıldı. Depremden 30 saat sonra kurtarılan çocuğun yüzündeki korku, kurtarma ekiplerinin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

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