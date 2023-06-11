İhlas Haber Ajansı

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Minikler gönüllerince eğlendi

Sivas İl Müftülüğüne bağlı Kılıçlar 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında yıl sonu coşkusu yaşandı.

Sivas İl Müftülüğüne bağlı Kılıçlar 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında yıl sonu coşkusu yaşandı.


Bir yıl boyunca kurslarda eğitim alan minikler, Sivas Belediyesi Paşabahçe Mesire Alanında düzenlenen kapanış programında bir araya geldi.


Öğretici ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen piknik programında Kur'an kurslarına katılan minik öğrenciler halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi oyunlarla gönüllerince eğlendi.


Yıl sonu etkinlikleri kapsamında tarihi Merkez Ulu Camisini de ziyaret eden öğrenciler namaz kılarak dua etti.

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