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Minikler masa tenisinde yarıştı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta yapılan “Okullar arası minikler masa tenisi” müsabakaları heyecanı sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan “Okullar arası minikler masa tenisi” müsabakaları heyecanı sona erdi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen heyecan dolu müsabakalara 15 erkek, 15 kız okul ve 90 sporcu katılım sağladı.


3 gün boyunca yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele etti. Müsabakalar; minikler erkekler ve kızlar A, minik erkekler ve kızlar B kategorilerinde gerçekleştirildi.


Müsabakada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren okullara kupaları, sporculara ise madalyaları Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, okul müdürleri, antrenörler, hakemler ve veliler takdim etti.

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