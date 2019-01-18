Miniklerden Münbiç klibi

Sivas'ın Kangal İlçesinde bulunan Atatürk İlköğretim okulu 4-A sınıfı öğrencileri hazırladıkları Münbiç klibi ile sınır ötesinde zorlu şartlarda görev yapacak askerlerimize destek verdi. Sınıf Öğretmeni Esen Kuzu öncülüğünde minik öğrenciler tarafından hazırlanan klip, sosyal medyada yoğun beğeni aldı.

Sınıf öğretmeni Kuzu yaptığı açıklamada, “Kangal Atatürk İlköğretim Okulu 4-A sınıfı olarak Münbiç'e girmeye hazırlanan Mehmetçiğimiz için işaret dilini de kullanarak bir klip hazırladık. İlçemizin çeşitli noktalarında çekmiş olduğumuz bu klibi sosyal medyada paylaştık. Bize destek veren okul müdürümüz Aydın Canpolat'a ve değerli öğretmen arkadaşlarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.