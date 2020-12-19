Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Bayburt Özel İdarespor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında Sivas Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Azad İlhan
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Ali Say (Abdullah Halman dk. 68), Mustafa Aydın, Uğur Mustafa Türk (Hurşit Taşçı dk. 79 ?), Ozan Kılıçoğlu (Şeyhmus Aksu dk. 79), Emre Şahin, Hüseyin Tokmak (Cumhur Yılmaztürk dk. 34), Şevki Çınar (Furkan Sağman dk. 68), Fatih Çolak
Bayburt Özel İdarespor: Enes Fidayeo, Ömer İnan, Pekin Köşnek, Savaş Yorulmaz, Bilal Yener Arıca (Yasin Hatipoğlu dk. 68), Taha Yavuz Yılmaz (Akın Açık dk. 46), Deniz Solmaz (Ahmet Üstün dk. 46), Nezir Özer (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 81 ?), Kadir Mert Örentepe, Salih Seyis (Muhammet Eşref Bayansal dk. 79 ?), Rıdvan Okuş
Goller: Uğur Mustafa Türk (dk. 5), Ali Say (dk. 42), Emre Şahin (dk. 65), Şeyhmus Aksu (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Ömer İnan, Savaş Yorulmaz, Enes Fidayeo (Bayburt Özel İdarespor)