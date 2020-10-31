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Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Turgutluspor: 0

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında lider Turgutluspor'u 4-0 yendi.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Egemen Artun, Yakup Bulut, Sezgin Şahbaz


Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Muhsin Polat, Ali Say (Volkan Eğri dk. 65), Mustafa Aydın Ozan Kılıçoğlu (Furkan Sağman dk. 65), Emre Şahin (Abdullah Halman dk. 81 ?), Burak Aydın (Uğur Mustafa Türk dk. 81 ?), Hüseyin Tokmak (Cumhur Yılmaztürk dk. 76), Mehmet Fatih Ayık, Şevki Çınar, Fatih Çolak


Turgutluspor: Fatih Demirlek, Sinan Özkara (Samed Kılıç dk. 55), Samet Günhan (Emre Nasuh dk. 76), Muhammet Beşir, Mithat Yaşar (Emre Keskin dk. 65), Mutlu Aksu Doğan (Okan Erdik dk. 76), Mehmet Kuruoğlu, Talha Yazgan, Ferhat Katipoğlu, Muhammed Rıdvan Özdemir, Burak Yılmaz (Mert Özyıldırım dk. 55)


Goller: Ali Say (dk. 33 pen. ve dk. 48), Burak Aydın (dk. 51), Volkan Eğri (dk. 75) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Mehmet Fatih Ayık, Şevki Çınar (Sivas Belediyespor), Emre Nasuh (Turgutluspor)


Kırmızı kart: Mehmet Kuruoğlu (dk. 44) (Turgutluspor)

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