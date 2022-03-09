Mitolojide ki kadın figürlerini nakışla yansıttı, sergi büyük beğeni topladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 14 farkı mitolojiden 14 farklı müzisyen tanrıça figürünün yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliği ile “Nakışlarla Mitolojide Kadın ve Müzik Kişisel Sergi” düzenlendi. Niğde Halis Demir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feyzan Göher tarafından gerçekleştirilen serginin Küratörlüğünü SCÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Şükran Bulut yaptı. Sergi programı kapsamında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Selin Özdemir ve Arş. Gör. Derya Kıraç Sabzehzar tarafından “Keman ve Çello Dinletisi” de gerçekleştirildi

“14 farkı mitolojiden 14 farklı müzisyen tanrıça figürü mevcut''

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Feyzan Göher, “Nakışlara, çalgılara ve aynı zamanda mitolojiye duyduğum büyük sevgiden dolayı böyle bir yola çıktık. Sergimizde 14 farkı mitolojiden 14 farklı müzisyen tanrıça figürü mevcut. Burada örneklerde de göreceğiniz üzere mitolojik tanrıçaların karakterlerini kumaşlara alıp çeşitli nakış teknikleriyle nakşettim. Aynı zamanda bilgilendirme posterleri içerisinde de bu tanrıçanın kökeni nedir, özellikleri nelerdir, kullandığı enstrüman nedir, ne gibi özellikleri vardır ve hangi nakış tekniklerini kullandık, bununla da ilişkili bilgiler var. Nakışlarda işlenen çalgılarında tamamını kıymetli lutiyelerin yapımları ile ya da yöresinden satın alınmış enstrümanları da görme şansınız var. Değerli davetlerinden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Şükran Bulut hocama ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesine çok teşekkür ederim” dedi.